Ospedale Versilia, dimesso l’ultimo paziente del reparto Covid-19

L’ultimo paziente ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale della Versilia è stato dimesso oggi (9 giugno).

Si chiude così in Versilia un periodo difficile iniziato nei primi giorni di marzo con i primi ingressi. Da quel giorno sono stati gestiti 245 pazienti di cui 45 in rianimazione, le persone decedute sono state 70, solamente in pronto soccorso sono stati presi in carico oltre mille pazienti sospetti, di questi 400 hanno avuto una diagnosi di positività al Covid e circa 100 sono stati presi in carico in medicina d’urgenza per poi essere dimessi a domicilio.

“Oggi è un giorno importante per tutto l’ospedale e per la Versilia in generale – sottolinea Giacomo Corsini, direttore del presidio ospedaliero – Sono stati mesi difficili anche dal punto di vista psicologico, non solo professionale, la capacità di reazione di tutti gli operatori sanitari è stata esemplare e ci ha permesso di gestire la crisi in sicurezza, considerando che la nostra zona è stata fortemente interessata con molti casi di contagio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti a tutti i livelli per i risultati ottenuti e per la grande capacità di fare squadra”.