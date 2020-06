Anpana Lucca raccoglie cibo per cani e gatti

Si svolgerà anche quest’anno, al supermercato Sigma di Segromigno in Monte, l’iniziativa benefica di Anpana Lucca denominata Pet food assistance organizzata dai volontari di Anpana Lucca e grazie alla disponibilità della titolare del market di Gabriella Giusfredi.

Sabato (20 giugno), infatti, dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19, sarà allestita una postazione all’ingresso del supermercato dove, i volontari Anpana Lucca, raccoglieranno scatolame di umido e/o cibo secco, per cani e gatti, destinato alle famiglie che, in possesso appunto di animali d’affezione, si trovano in difficoltà di mantenimento non solo per la crisi economica ma anche per la pandemia Covid-19 che ha lasciato diverse persone senza lavoro.

“Numerosi sono i pensionati che vivacchiano con sacrificio, chi – spiegano da Anpana – disponendo di una pensione minima chi neppure di questa, oppure di giovani o adulti rimasti senza lavoro, ma con un amico quattrozampe accanto: ebbene, molti di loro sono disposti a rinunciare a tutto pur di aiutare i loro amati animali e si troverebbero in seria difficoltà se dovessero distaccarsi forzatamente da loro. Tutti sappiamo quanto sia importante il supporto affettivo che può dare un animale a chi è solo e/o che attraversa momenti difficili: è in questi momenti che, il cane o gatto che sia, diventa più che mai parte integrante della famiglia. Con questa iniziativa, portata avanti già da qualche anno, i volontari di Anpana Lucca si augurano, grazie al buon cuore dei clienti che, sabato 20 giugno, faranno la spesa al Supermercato Sigma di Segromigno in Monte, Via di Piaggiori n. 77, di divenire tassello d’inizio e prosieguo di un processo di aiuto concreto per queste situazioni di indigenza aiutandole, con un supporto alimentare per i loro animali domestici, a superare, anche se momentaneamente, le difficoltà del periodo buio che stanno vivendo”.

Durante la giornata, come autofinanziamento per l’associazione, saranno anche esposti piccoli gadget che potranno essere ritirati con una piccola offerta e sarà anche possibile iscriversi ad Anpana Lucca. Il cibo raccolto durante l’iniziativa, potrà essere ritirato, da chi ne ha bisogno, tutti i sabato mattina, sino al termine della merce, dalle 10 alle 12, all’Ufficio diritti animali di Anpana Lucca in via S.Alessio numero 2145 (locali vecchia Scuola elementare). Per informazioni o per fissare eventuali appuntamenti per ritiro del cibo per animali, contattare il 366/2780347