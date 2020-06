Iniziato il restauro della fontana della Pupporona

Sono iniziati, e dureranno circa 60 giorni, i lavori di restauro conservativo e pulizia della fontana di Lorenzo Nottolini in piazza San Salvatore, meglio nota come fontana della Pupporona.

“La fontana ha bisogno di un restauro e di una pulizia approfonditi – spiega l’assessore al decoro urbano, Gabriele Bove -. Il tempo e l’acqua hanno creato una serie di macchie e una presenza di muffe che rischiano di danneggiare la fontana stessa, oltre che di renderla meno gradevole all’aspetto. Questo è un luogo-simbolo per la città, per residenti e per i turisti, che si servono quotidianamente della fontana per prendere l’acqua. I lavori ci permetteranno di riconsegnare alla comunità uno dei monumenti più amato dai lucchesi”.

Il monumento, sia le vasche sia la statua, risulta ricoperto di uno strato di pulviscolo e di sporco. L’intera superficie della statua è attraversata da colature scure causate dall’acqua piovana e dal depositarsi di sporco e dalla crescita di muschi. Particolarmente accentuate sono le tre colature che attraversano il volto della Naiade. Nelle tre vasche, inoltre, colpisce la presenza di alghe, che rivestono ormai integralmente la superficie interna. Il basamento conserva una colorazione più bianca rispetto alle statue ma è anch’esso colpito da più localizzati fenomeni di attacchi vegetali con il conseguente formarsi di colature e aloni scuri. In una prima fase il monumento verrà ripulito in modo preliminare. Il secondo passaggio riguarderà la disinfezione, per eliminare alghe e licheni. Sarà poi applicato un prodotto per impedire la crescita e il formarsi di muschi e alghe. Si procede poi al consolidamento e quindi alla pulitura vera e propria del monumento. A seguire verrà effettuata una campagna di stuccatura su statua, basamento e vasche e, infine, verrà applicata una soluzione protettiva.

Per l’intera durata dei lavori non sarà possibile prendere l’acqua alla fontana.