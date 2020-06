Lucca Biennale, aperte le candidature per l’edizione 2021

La decima edizione di Lucca Biennale si terrà nel 2021. Sono già state fissate le date in cui si svolgeranno i laboratori, workshop e le giornate dedicate all’arte e design in carta per valorizzarne l’utilizzo, tra il 1 agosto e il 26 settembre 2021. La biennale punta infatti all’organizzazione di workshop (incontri dai 3 ai 7 giorni generalmente tenuti da artisti, per adulti con esperienza nelle materie artistiche); laboratori (incontri da 1 a 2 giorni consecutivi o staccati rivolti ad un pubblico più vasto anche senza esperienza artistica come bambini o ragazzi); grandi eventi di intrattenimento in piazza; che abbiano la carta come fil rouge per sensibilizzare, trasmettere i mille usi di questo materiale 100 per cento riciclabile e di far scoprire come ogni persona possa trovare la sua maniera di comunicare idee o emozioni attraverso la lavorazione della carta.

Per tutti gli amanti della creatività, per gli autori di workshop educativi con la carta, per gli artisti che vogliono insegnare le proprie tecniche di lavorazione o che vogliono trasmettere i valori di questo materiale sono aperte le proposte di partecipazione. Lo staff di Lucca Biennale valuterà poi ogni idea per realizzare laboratori, eventi e workshop nella prossima edizione della Biennale. Artisti, educatori, associazioni, cooperative, imprese ed enti pubblici sono quindi invitati a proporre la propria idea progettuale compilando l’apposito modulo sul sito.