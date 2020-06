Open day per il via alla scuola estiva di Saltocchio

Tutto è pronto al Centro parrocchiale di Saltocchio, di fronte alla chiesa, per salutare lunedì prossimo l’avvio della scuola estiva estalandia, in collaborazione con il Circolo Anspi S.Andrea di Saltocchio e la Parrocchia. Per farla conoscere alle famiglie e ai ragazzi, saranno proposte tre giornate di open day, da lunedì 15 a mercoledì 17, a tutti i ragazzi dai 5 ai 15 anni in vista della partenza vera e proprio, che avverrà dalla settimana successiva.

Saranno tre giorni totalmente gratuiti dalle 8 alle 14 in cui ai ragazzi sarà offerto anche il pranzo. Uno sforzo notevole da parte del Circolo e della parrocchia, per inaugurare questa nuova iniziativa che sarà aperta a tutte le famiglie del paese e dei dintorni. Ad attendere i ragazzi ci sarà uno staff giovane, esperto e dinamico pronto ad intrattenerli con giochi e attività sportive per tutta la mattina, per farli divertire. Sarà l’occasione per le famiglie di conoscere così il funzionamento della scuola estiva.

L’accoglienza dei ragazzi sarà effettuata la mattina, in osservanza ai protocolli di sicurezza anticovid, dalle 8 alle 9. In ognuno dei tre i giorni, alle 12,45 circa, ai ragazzi presenti verrà offerto un pranzo completo. Ci si può prenotare chiamando al 338/9584025 o scrivendo a estalandiaspv@gmail.com oppure presentarsi la mattina stessa fino ad esaurimento dei posti disponibili. I ragazzi dovranno essere muniti di una mascherina, un quaderno e un astuccio con le matite e sarà chiesto solo la regolarizzazione del tesseramento Anspi per la copertura assicurativa di sei euro. La Scuola Estiva Estalandia, come da tradizione, sarà presente per tutta l’estate anche presso l’impianto sportivo dei Campini di S.Pietro a Vico e si avvarrà delle scuole primarie di S.Pietro a Vico, Saltocchio e Ponte a Moriano. Le iscrizioni sono aperte.