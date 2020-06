Summer Festival, primo tassello per l’edizione 2021: Celine Dion sarà a Lucca

Mentre scoppia la polemica – fomentata da Paul McCartney – sui voucher per i concerti annullati, inizia già a ricostituirsi il calendario per l’edizione 2021 del Lucca Summer Festival. E la prima data resa nota è quella del 17 luglio: la serata sarà firmata Celine Dion. Uno dei concerti più attesi dell’edizione 2020 di Lsf cancellata per Covid sarà recuperato. Celine Dion ha annunciato stamani (10 giugno) che il suo Courage World tour tornerà on the road nel 2021.

Le date europee programmate per il 2020 e poi rinviate saranno recuperate a partire da marzo 2021 e a Lucca è confermato il concerto al Summer, unica tappa italiana.

“Speravo davvero che saremmo tornati sul palco quest’anno ma niente è più importante della salute e della sicurezza di ognuno – dice Celine -. Tutto il mondo ha attraversato un momento molto difficile durante questa pandemia e il mio cuore è vicino a tutti coloro che hanno sofferto. So che supereremo tutto questo insieme e che recupereremo il tempo perduto. Mi mancano i nostri concerti: non vedo l’ora di cantare di nuovo insieme a voi. State al sicuro, ci vediamo presto”.