Insieme per imparare. Pronti, partenza.. via! è il concetto chiave nel titolo del laboratorio multidisciplinare che si terrà nei mesi di luglio, agosto e settembre al Centro clinico Das di Lucca in viale Puccini, a Sant’Anna, destinato a bambini di età prescolare e scolare per il potenziamento e il consolidamento delle abilità essenziali all’apprendimento.

Il laboratorio è gestito da un équipe professionale di psicologi, neuropsicologi, logopedista e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, che compone in pianta stabile da quest’anno l’Area Infanzia del centro.

Le attività saranno calibrate in base ai bambini e si terranno in una grande aula fenestrata e/o spazio esterno presente. Il centro è stato interamente sanificato e gli ambienti( giochi e materiale compreso) saranno igienizzati più volte al giorno.

Foto 2 di 2



Per informazioni e partecipare all’incontro informativo del 20 giugno ore 15.30 (prenotazione necessaria), contattare il Centro clinico Das di Lucca.

E-mail: centroclinicodaslucca@gmail.com

Cel. 320 0808009 – 347 8143593 – 3464161120

Evento Pagina Fb Centro Clinico DAS Sede di Lucca