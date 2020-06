Al via a Capannori il servizio notturno della polizia municipale

A Capannori prende il via questa sera (11 giugno) il servizio notturno della polizia municipale che si svolgerà fino alla fine di settembre. Una pattuglia con tre agenti a bordo sarà in servizio dalle 19 all’una di notte per tre sere alla settimana, prevalentemente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.

Il servizio è istituito dall’amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza del territorio e dei cittadini durante i mesi estivi. L’attività prevalente del servizio notturno è quella del controllo della viabilità per combattere soprattutto l’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, utilizzando gli strumenti a disposizione: etilometro, autovelox e le telecamere che l’amministrazione comunale ha posizionato sulle principali arterie del territorio, che consentono di individuare mezzi senza copertura assicurativa o revisione.

Quest’anno però il turno notturno si concentrerà in particolare sul controllo ambientale per combattere l’abbandono dei rifiuti al fine di tutelare e valorizzare l’ambiente. Sarà inoltre potenziato il controllo dei parchi, delle attività e dei luoghi all’aperto dove possono formarsi assembramenti per favorire e verificare il rispetto delle norme anti Covid 19.

La pattuglia notturna della polizia municipale sarà attiva anche sul fronte della sicurezza urbana per la prevenzione dei reati e, in particolare dei furti, in collaborazione con le forze dell’ordine. Sarà garantita una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini che pervengono al comando della polizia municipale o su Whatsapp (grazie al servizio ‘whatsappiamo sicurezza’).