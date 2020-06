Anziani, gli operatori del centro diurno visitano nelle case

La ripartenza, a Porcari, significa anche investimento in fiducia e socialità. Soprattutto a supporto di quelle persone che hanno sofferto di più i mesi di isolamento: gli anziani. Ecco perché da lunedì scorso (8 giugno) sono tornate le attività del centro diurno Il Girasole con una formula del tutto nuova. Sì, perché di fronte all’impossibilità di riaprire fisicamente il centro, il Comune di Porcari ha pensato di far arrivare gli operatori direttamente a casa delle persone che erano solite frequentare, prima dell’emergenza Covid-19, questo spazio che da più di 30 anni è un punto di riferimento per tutta la Piana di Lucca.

E così sono tornate a far parte della quotidianità degli anziani le chiacchierate, le attività manuali, le passeggiate vicino casa e la lettura condivisa di giornali e riviste. Sono tornati i giochi e gli incontri faccia a faccia, seppur virtuali, con le persone care grazie alle videochiamate ‘assistite’ dagli operatori della cooperativa sociale Iris. Presenze sicure, che bussano alla porta con mascherine chirurgiche, camici monouso e gel disinfettante, e che si mettono a servizio anche per venire incontro a bisogni concreti come l’andare a fare la spesa o a pagare una bolletta.

“Fin dalle prime notizie della diffusione del virus – commenta l’assessore al sociale, Lisa Baiocchi – la popolazione over 70 è stata identificata come quella più a rischio. Il difficile accesso alla tecnologia, per molti, ha accentuato situazioni di solitudine che vogliamo prendere in carico e mitigare. Con questo progetto puntiamo ad alleggerire, al contempo, il carico di preoccupazioni delle famiglie. A Porcari ci crediamo: prendersi cura dei nonni, per una comunità, è sempre un’occasione di crescita anche umana”.

Il servizio a domicilio de Il Girasole, per ciascuna persona, si articola su tre pomeriggi a settimana, per un totale di 6 ore di assistenza garantite Ogni utente avrà un piccolo kit personale con il materiale utilizzato per le varie attività ludiche, manuali e cognitive, in modo che questi accessori non vengano manipolati da altri e si evitino possibilità di contagio. Per ricevere informazioni sul servizio, contattare l’ufficio servizi sociali del Comune di Porcari al numero 0583 211883.