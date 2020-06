Approvato piano di bacino delle Cervaiole, soddisfazione per Fillea e Cgil

In merito all’approvazione del piano di bacino delle Cervaiole, la Fillea Cgil di Lucca e la Cgil Provincia di Lucca esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto, ritenendo che “sia stato raggiunto un punto di equilibrio tra tutela del lavoro, ambiente e patrimonio paesaggistico”.

“Abbiamo partecipato al fianco della Rsu – commentano i sindacati – a numerosi incontri in tutte le sedi: aziendale, comunale e regionale. Ci siamo infatti confrontati, sempre al fianco dei lavoratori, con l’amministrazione comunale, con la Regione e più volte anche con il presidente Rossi. Come Fillea Cgil presentammo nel 2017 un contributo alla formazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, con osservazioni che sono state ampiamente condivise con l’amministrazione comunale e che, se in parte non hanno trovato attuazione nel piano di bacino, troveranno risposte nel progetto e nell’impegno che l’amministrazione si è assunta”.

“La società Henraux, proprietaria della cava interessata – spiegano in una nota – è una delle realtà più significative del comparto, con un organico di 129 dipendenti e già oggi oltre il 50% del materiale estratto viene lavorato in loco, con notevoli ricadute sull’indotto. Abbiamo ottenuto la garanzia di ulteriori investimenti per incrementare i livelli occupazionali”.

“Il confronto con l’amministrazione comunale comunque continua – concludono i sindacati – è già in programma un incontro con il sindaco Tarabella, la vicesindaco Valentina Salvatori il nuovo tecnico dell’ufficio attività estrattive, l’ingegner Fantini, l’architetto Tenerini responsabile del settore e tutti i lavoratori della cava sui prossimi piani di bacino ancora da adottare”.