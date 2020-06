Piazza dell’Anfiteatro riparte dalla qualità. Non soltanto in termini di servizi ma anche di prodotti offerti ad una clientela che – dileguati a causa del coronavirus gran parte dei turisti – sarà potenzialmente lucchese. Un ritorno alle origini, per rinnovare il volto della piazza simbolo nel mondo di Lucca. E’ questa l’idea che l’amministrazione comunale ha condiviso con gli operatori – titolari di bar, ristoranti e negozi dell’area – durante un incontro che si è svolto all’Anfiteatro questa mattina (11 giugno) alla presenza dell’assessore alle attività produttive, Valentina Mercanti, e dei rappresentanti della Confcommercio, con il direttore Rodolfo Pasquini in testa.

L’assessore ha da qualche tempo riavviato in presenza gli incontri con gli operatori economici della città, fortemente provati dai due mesi di lockdown e l’incontro con gli esercenti dell’Anfiteatro era tra i più attesi. Qui, ben più che altrove, la crisi del coronavirus si è fatta sentire, riflessa in un vertiginoso calo della clientela straniera. Del resto, ormai da anni, la piazza aveva assunto, bene o male che sia, questa precisa vocazione.

Adesso però sono gli stessi operatori a voler contribuire a cambiare pagina: “Il confronto di questa mattina l’ho trovato molto costruttivo – commenta l’assessore Mercanti -, perché ho apprezzato negli operatori stessi la consapevolezza e anche la volontà di ridisegnare questo luogo così centrale di Lucca per restituirlo alla fruibilità dei suoi cittadini”.

Su questo al momento si può e si vuole puntare: “L’idea condivisa da tutti è che qui bisogni puntare sempre di più sulla qualità del prodotto e dei servizi offerti: le potenzialità ci sono assolutamente tutte – ha detto l’assessore -: abbiamo intenzione di sostenere questi esercenti e commercianti nella loro sfida. E’ per questo motivo che ho chiesto loro di mettere a punto proposte precise che poi valuteremo insieme”.

Si punta anche ad organizzare eventi di livello, in modo da attrarre la clientela locale e italiana, puntando sulle tipicità locali. A breve, in un nuovo summit, le proposte saranno messe nero su bianco e quelle percorribili saranno tradotti in progetti concreti.