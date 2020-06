Calcio dilettanti, promosse le prime: esultano Capezzano Pianore, Vagli, Spianate e New Team

Il Comitato Regionale Toscano dovrà ufficializzare le proposte formulate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il consiglio federale, intanto, ha deciso per la promozione delle prima classificate dall’Eccellenza alla Seconda Categoria con la sola retrocessione dell’ultima classificata del campionato di Eccellenza. Tutte salve le squadre dalla Promozione alla Seconda Categoria.

Ecco quindi i verdetti. Salgono in serie D dall’Eccellenza la Pro Livorno Sorgenti e le Badesse. Scendono in Promozione la Virtus Viareggio e la Rignanese mentre si salva il Castelnuovo Garfagnana.

Passaggio in Eccellenza per Prato 2000 e Certaldo. Se viene adottato lo stesso criterio con il quale in serie D sono state stabilite le retrocessioni, prendendo come parametro la differenza reti, la Chiantigiana è la squadra vincitrice del girone B. Pur avendo chiuso la stagione con gli stessi punti del Firenze Ovest, avrebbe una differenza reti migliore. Tra reti fatti e subite la Chiantigiana vanta un più 25, 10 gol in più dei rivali.

Salutano la Prima Categoria e salgono in Promozione, Capezzano Pianore, Amici Miei dei quali si parla di una fusione con il Jolly Montemurlo, Montelupo, Saline, Alberoro che nel girone E ha chiuso al primo posto insieme al Montagnano con la stessa differenza retri ma avendo segnato 39 gol contro i 38 degli antagonisti e l’Albinia.

Approdano in Prima Categoria, Romagnano, Pescia, Vagli, Malmantile per aver segnato un gol in più del Ponte a Cappiano, Lajatico, San Vincenzo per la migliore differenza reti nei confronti del Pomarance, Fonteblanda, Tavola Calcio, Cerbaia, Pergine, San Godenzo per una differenza reti migliore del Ludus 90 e l’Unione Poliziana.

Dalla Terza Categoria alla Seconda, per il comitato provinciale di Lucca, festeggiano lo Spianate e il New Team.

Ora è tempo di programmare la prossima stagione.