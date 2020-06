Comitato residenti di Corso Garibaldi, plauso al progetto del Comune per l’ex Lorenzini

Ex caserma Lorenzini, il comitato dei residenti di Corso Garibaldi interviene dopo il consiglio comunale dello scorso martedì.

I residenti hanno chiesto in quella sede che l’area, attualmente in stato di degrado, sia restituita alla cittadinanza prevedendo un progetto di largo respiro che includa: sistemazione a verde pubblico di rispetto lungo i lati abitati; valorizzazione dell’area archeologica presente; destinazione ad uso pubblico degli edifici disponibili; posteggi in numero limitato per la sosta dei residenti e dei mezzi di carabinieri e protezione civile , come già in uso da tempo; nessuna installazione in loco di antenne telefoniche a servizio dei grandi eventi.

“Esprimiamo apprezzamento e interesse – affermano per il comitato Barbara Rigamonti, Luciano Luciani e Laura Di Simo – per i progetti illustrati dall’amministrazione, che, dopo la conclusione della bonifica degli idrocarburi presenti nell’area. prevederà un edificio scolastico, la sistemazione a verde di una parte del terreno, un certo numero di stalli gialli per residenti utili a sopperire a quelli mancanti nelle piazze più vicine a nord della caserma”.

“A tutt’oggi – conclude la nota – anche alla luce del dibattito cittadino appena iniziato sulla concessione a privati della manifattura tabacchi e dei parcheggi esterni di Cittadella e del Pallone, riteniamo che il piano operativo urbanistico debba trattare la destinazione d’uso della caserma Lorenzini in modo unitario rispetto ai progetti proposti sulla manifattura”.