Danni da maltempo in Valle del Serchio, questa mattina (12 giugno) gli assessori regionali Federica Fratoni (ambiente) e Marco Remaschi (agricoltura) hanno fatto un sopralluogo per visionare alcune frane.

Gli assessori si sono recati nelle aree più colpite per incontrare i sindaci della Mediavalle e dei comuni di Gallicano e Fabbriche di Vergemoli, anch’essi colpiti dal nubifragio, per valutare la situazione e individuare le iniziative da porre in essere. In poche ore, nella notte tra il 4 e il 5 giugno, una forte ondata di maltempo ha colpito tutta la valle con venti forti e piogge molto intense: ben 200 millimetri in poche ore.

“Abbiamo voluto venire direttamente sul territorio per prendere maggior consapevolezza di quanto avvenuto e per far partire rapidamente gli interventi necessari – ha commentato l’assessore Remaschi -. Il nubifragio si è abbattuto su un territorio fragile sotto il profilo idrogeologico. L’allerta arancione emessa per tempo ha consentito agli enti locali di prepararsi, ma non ha potuto impedire che si verificassero disagi e che alcune frazioni rimanessero isolate come nel caso dei comuni di Coreglia e di Barga. Ora è necessario rimarginare rapidamente, con il pieno sostegno della Regione, queste ferite”.

“Stamani – ha aggiunto Federica Fratoni – abbiamo visto i danni di un evento molto intenso che si è abbattuto su un piccolo fazzoletto di territorio come oggi purtroppo sempre più spesso accade. Abbiamo quindi fatto una ricognizione degli interventi in somma urgenza che i Comuni e il Consorzio di bonifica hanno attivato e per i quali la Regione sta lavorando per dare le coperture economiche”.

Presente anche il sindaco di Borgo a Mozzano – presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle – Patrizio Andreuccetti, che ha ribadito la necessità di un sostegno economico in tempi certi.

“Stamattina con gli assessori regionali Fratoni e Remaschi siamo stati sul territorio a visionare alcune frane verificatesi durante il maltempo degli ultimi giorni – le parole di Andreuccetti – Come presidente dell’Unione ho voluto portare la mia vicinanza a tutti gli eventi accorsi nei comuni della Valle: c’è bisogno di un sostegno economico importante ed in tempi certi”.

“Per quanto riguarda il nostro Comune – ha concluso – ho ribadito la necessità di un sostegno per la frana lungo la strada per San Romano e Motrone e per altri eventi medio-piccoli che hanno avuto luogo. Ringrazio gli assessori per la disponibilità e la collaborazione. L’unità di intenti è di questi tempi più importante che mai”.