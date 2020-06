Doppio appuntamento virtuale con ‘Il territorio racconta’

La rassegna Il territorio racconta promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli autori locali prosegue con due appuntamenti, che si svolgeranno sempre in diretta sul canale Youtube del Comune di Capannori.

Martedì (16 giugno) alle 18,30 sarà presentato il libro Luz di Emanuele Andreuccetti (Verdechiaro Edizioni). Il testo parla del mistero di Ettore Majorana e della sua prematura scomparsa.

Martedì 23 giugno alle 18,30 sarà invece presentato il volume Prima i pisani! di Piero Nissim (Edistudio editore). Si tratta di una raccolta di sonetti in vernacolo. Parteciperanno, come relatore e coordinatore, Stefano Bucciarelli, già preside del liceo classico Galilei di Pisa e, come relatore, di Marcello Ciccuto, docente di letteratura italiana all’università di Pisa.