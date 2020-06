Le fiere ripartono da Bagni di Lucca e Sillano

Riprendono le fiere in Valle del Serchio. Dopo l’emergenza sanitaria e il lockdown, le prime fiere in Provincia saranno quelle di Bagni di Lucca e Sillano.

“Con la fiera di San Giovanni del 24 giugno a Bagni di Lucca si farà e quella di domenica in programma anche quella di Sillano, con posti già tutti assegnati, per la quale abbiamo predisposto con il comune il progetto operativo, ripartono finalmente le fiere in provincia di Lucca”. Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Anva Lucca Leonetto Pierotti, annunciando che le fiere ripartono sbloccando quindi tante attività ambulanti che al contrario dei mercati settimanali erano ancora rimaste al palo dopo il lockdown.

“Per quanto riguarda Bagni di Lucca è stato decisivo l’incontro avuto, insieme al nostro responsabile Francesca Pierotti, con il sindaco Paolo Michelini, l’assessore al commercio Francesca Lenzarini, il consigliere delegato alle manifestazioni Maria Barsellotti e la polizia municipale della Mediavalle nelle persone del comandante Marco Martini e di Aurelio Ceneri – spiega il presidente Anva – nel quale siamo arrivati alla decisione di far svolgere la fiera di San Giovanni. La pianta della fiera è sostanzialmente rimasta la stessa degli anni passati seppur, per motivi relativi all’emergenza Covid, con piccole modifiche; sempre per i motivi legati all’emergenza la spunta spetterà solo a dieci operatori. Operatori che garantiranno tutte le misure di sicurezza; dall’uso di una fettuccia posta davanti ai banchi per garantire il necessario distanziamento sociale fino alla predisposizione per la clientela di guanti monouso, disinfettante per le mani”.

Per Leonetto Pierotti si è aperta finalmente la strada per la ripartenza di tutte le fiere. “La nostra associazione ha bussato alle porte di tutte le amministrazioni per gestire insieme la fase 2 di questo settore. Per quanto riguarda Bagni di Lucca, il nostro ringraziamento anche ai funzionari per la sensibilità avuta nel confronto franco e costruttivo. Intanto iniziamo da Sillano dopo il nostro positivo incontro con il Comune, convinti che adesso potranno ripartire anche le altre fiere in calendario”.

La conclusione del presidente Anva: “Dove il confronto è stato serio, dove c’è stata la sensibilità degli amministratori nei confronti della nostra categoria che noi abbiamo sempre rappresentato senza mai cedere su posizioni più che legittime, le fiere ripartono con il loro indotto che porta benefici a tutto il tessuto economico. Ripartirà anche il mercato dell’antiquariato a Lucca anche in questo caso grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ringraziamo della disponibilità dimostrata a cominciare dall’assessore Mercanti”.