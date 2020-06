Lucca Summer Festival, già quattro date confermate per il 2021

Summer Festival, già quattro date degli eventi cancellati nel 2020 sono state confermate per l’anno prossimo.

Sono infatti quattro gli artisti che hanno dato la loro disponibilità a riprogrammare il loro concerto a Lucca: Celine Dion, Nick Mason, Paolo Conte e Ben Harper hanno accettato il nuovo invito dando così la possibilità a tutti gli spettatori che erano pronti ad assistere ai loro concerti di mantenere i loro biglietti che saranno validi per gli show del 2021.

Nel frattempo continua il lavoro di Lucca Summer Festival per riprogrammare anche gli altri concerti del cartellone 2020: notizie sulle nuove date di Liam Gallagher, John Legend, Beck, Anderson Paak, Brunori e di molti degli altri Aatisti previsti arriveranno nei prossimi giorni.

“Ai recuperi degli eventi 2020 D’Alessandro e Galli – si legge in una nota dell’organizzatore – aggiungerà anche nuovi grandi artisti per un’edizione che si annuncia di altissimo profilo, il modo giusto per ripartire dopo un anno di stop forzato”.

I biglietti acquistati per la data originale saranno validi per la data del 2021. Tutte le informazioni relative ai biglietti su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.