Pallavolo, il libero lucchese Luna Carocci torna in Italia: ha firmato per Scandicci

Torna in Italia, in serie A di pallavolo, il libero lucchese Luna Carocci.

Con lei la Savino Del Bene Scandicci parla sempre più toscano. Dopo Pietrini e Popovic, infatti, nella società del Patron Nocentini arriva anche Carocci, dopo quattro stagioni consecutive tra Francia e Germania.

Luna Carocci è nata il 10 luglio 1988 a Lucca e dopo esser cresciuta nel Volley Pantera è approdata al Club Italia nel 2004. Dopo due stagioni all’Esperia dal 2006 al 2008, è passata da Villanterio, Busto Arsizio e Villa Cortese quando poi nel 2012 decise di provare l’esperienza azera.

Nella stagione 2013-2014 è tornata in Italia a Urbino per poi passare da Modena e Montichiari nelle stagioni successive. Nel 2016 è stata una giocatrice del Csm Bucarest e nelle ultime tre stagioni ha militato nel Palmberg Schwerin e nel Rc Cannes.

Carocci può vantare due campionati vinti (tedesco e francese), una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Tedesca

“Dopo 5 anni all’estero, di cui gli ultimi 4 di fila – dice – sono estremamente felice di tornare in Italia e in particolare nella mia bella Toscana, a nemmeno 100 chilometri da Lucca, la mia città. Approdare in un club forte e sempre più ambizioso quale è la Savino Del Bene mi carica tantissimo. Entrerò in palestra ogni giorno per dare il massimo con in testa il chiaro obiettivo collettivo di vincere ogni partita e l’ambizione di alzare al cielo almeno un trofeo con la divisa della Savino Del Bene”.