Rifiuti, rimborso completo della Tari per attività ricettive e pubblici esercizi chiusi per il lockdown

Rimborso completo per attività ricettive e pubblici esercizi rimasti chiusi per l’emergenza Covid,

Confcommercio in questi giorni ha dialogato con Sistema Ambiente per fare il punto della situazione in merito alla tariffa dei rifiuti per le attività commerciali. La questione rientra nel pacchetto di aiuti per le imprese promosso dall’amministrazione comunale, che prevede un abbattimento complessivo di 600mila euro sui costi delle bollette per le utenze non domestiche danneggiate dall’emergenza coronavirus e uno slittamento della seconda, terza e quarta rata al 30 novembre prossimo. L’azienda ha spiegato ai funzionari dell’associazione che sta lavorando alla rimodulazione della parte variabile delle tariffe, ma è emerso anche un altro elemento interessante che Confcommercio intende adesso rilanciare alle imprese interessate.

Per le attività del settore alberghiero e dei pubblici esercizi esiste infatti la possibilità di richiedere entro il 31 gennaio 2021 il rimborso completo della tariffa per il periodo in cui esse siano rimaste chiuse a causa del lockdown, così come previsto dall’articolo 14 del regolamento per la applicazione della tariffa e per il servizio gestione rifiuti.

Per ottenere questo rimborso è però necessario essere in possesso di documentazione che dimostri l’avvenuta completa chiusura dell’attività stessa per un periodo superiore a 60 giorni. Per maggiori informazioni i nostri uffici sono a disposizione degli interessati, chiamando allo 0583.47311.