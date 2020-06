Vivi Capannori, alla scoperta delle bellezze del territorio

Riscoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità e contribuendo così a rilanciare il settore. È con questo scopo che l’amministrazione Menesini lancia l’iniziativa Vivi Capannori.

Si tratta di una serie di visite di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica o ambientale, ad alcuni dei luoghi più significativi del territorio quali il Borgo delle Camelie, il Lago della Gherardesca, il Borgo di San Gennaro con Palazzo Boccella e Palazzo Bove, Villa Reale e Villa Torrigiani. Al termine sarà possibile rilassarsi con un aperitivo. Gli appuntamenti si svolgeranno per quattro fine settimana consecutivi, a partire da sabato 20 e domenica 21 giugno.

“L’obiettivo principale, in questa fase di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, è quello di contribuire all’incremento dei flussi turistici a Capannori e allo sviluppo di alleanze strategiche e progettualità volte al coinvolgimento partecipativo del territorio – spiega l’assessore al turismo, Lucia Micheli – Vogliamo cioè valorizzare i luoghi più caratteristici di Capannori e creare un legame più solido fra cittadini e territorio. Vista la situazione nazionale, anche dal punto di vista economico, quest’anno molte persone andranno alla ricerca della bellezza e del relax poco distante da casa. Con questa iniziativa possiamo offrire tutto questo: turismo lento nel verde, con il valore aggiunto di avere la professionalità di una guida ambientale o turistica, nella massima sicurezza, visti gli ampi spazi a disposizione e che i gruppi saranno a numero chiuso. Invito quindi tutti a cogliere l’opportunità di questa iniziativa che auspichiamo possa ripetersi anche nei prossimi mesi”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno al Lago della Gherardesca con guida ambientale. Sono previste due partenze: alle 9,30 e alle 15,30. L’aperitivo ci sarà alle 12 e alle 19 al ristorante Il Giardinetto. Per informazioni e prenotazioni Federazione Italiana Escursionismo: 338.7901829.

Sabato 27 giugno con visita alle 17 e domenica 28 giugno alle 10 è in programma la visita al Borgo delle Camelie con guida ambientale. L’aperitivo ci sarà sabato alle 19 e domenica alle 12 all’agriturismo Alle Camelie. Informazioni e prenotazioni: Pietrapana tel 333.1323726.

Sabato 4 e domenica 5 luglio ci sarà la visita a Villa Reale alle 10,30 e alle 15. Sarà presente una guida turistica. Il costo di ingresso al parco e alla villa è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: Turis Lucca telefono 348.3828294. Sempre sabato 4 e domenica 5 luglio ci sarà la possibilità di visitare con una guida turistica Villa Torrigiani alle 10,30 o alle 15. L’ingresso al parco e alla villa è di 14 euro. Informazioni e prenotazioni: Guide Lucca telefono 339.6328832.

L’ultimo appuntamento è in programma sabato 11 e domenica 12 luglio con la visita a San Gennaro, con sosta a Palazzo Boccella e Palazzo Bove e con una piccola escursione sentieristica. Accompagnerà una guida turistica. L’appuntamento è per le 9 o le 17. C’è anche la possibilità di utilizzare una joelette, in collaborazione con l’associazione PerSanPietro, Sentieri di Felicità e Aeliante. L’aperitivo si svolgerà alle 11,30 o alle 19,30 al Ristoro della Fattoria Gambaro. Informazioni e prenotazioni: La Giunchiglia telefono 348.6019949.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione contattando i numeri indicati. Il costo dell’aperitivo è di 5 euro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Promozione del Territorio, 0583.428588, promozione.territorio@comune.capannori.lu.it, www.capannori-terraditoscana.org