Aci, cambiano gli orari di apertura della sede centrale

Cambiano gli orari di apertura per la sede centrale di Aci Lucca (via Catalani 59, Sant’Anna). Da lunedì (15 giugno) infatti, gli uffici centrali saranno aperti al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e il venerdì, dalle 9 alle 13.30.

La struttura continuerà ad adottare tutte le precauzioni necessarie per accogliere i tanti soci e clienti garantendo la massima sicurezza. Per accedere ai servizi di disbrigo di pratiche auto, rinnovo patenti, assistenza ai soci è necessario fissare prima l’appuntamento.

Per la sede centrale di via Catalani, 59 a Sant’Anna, i contatti sono questi: 0583.5054552; 0583.5054553; assistenza@lucca.aci.it. Per quanto riguarda le delegazioni della provincia di Lucca, invece, cliccare qui.

Per il pagamento del bollo auto, Aci Lucca mette a disposizione dei cittadini la possibilità del pagamento online. Sarà sufficiente scrivere a assistenza@lucca.aci.it e indicare il numero di targa. Gli operatori Aci Lucca guideranno il cittadino nel pagamento del bollo. Il servizio Bollo Sicuro, inoltre, consente ai soci di delegare ad Aci l’incombenza del pagamento, risparmiando tempo e denaro ed evitando ritardi.

Eventuali altre informazioni sul sito http://www.lucca.aci.it/ o visitando i profili Facebook e Instagram dell’Automobile Club lucchese (Aci Lucca).