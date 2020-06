Lu.C.C.A., visite guidate per le ‘Storie del Novecento in Toscana’

Dopo la temporanea chiusura per il lockdown, il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art è ripartito con le sue attività e per essere ancora più vicino al territorio rilancia, attraverso la collaborazione stretta con l’associazione Lucca Info & Guide, con una serie di visite guidate alla mostra in corso Storie del Novecento in Toscana, prorogata fino al 30 agosto.

Ogni domenica, a partire dal 14 giugno, alle 17 le guide turistiche di Lucca Info&Guide saranno a disposizione per accompagnare i visitatori, in piccoli gruppi di massimo 8 persone, alla scoperta dei sei artisti protagonisti della mostra al museo lucchese al costo di 7 euro più biglietto di ingresso mostra ridotto a 8 euro.

Per tre domeniche – 28 giugno, 26 luglio e 9 agosto alle 11 – la visita guidata e l’ingresso alla mostra saranno invece gratuiti per le famiglie.

Per prenotazioni, chiamare lo 0583.492180 o scrivere a info@luccamuseum.com.