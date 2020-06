Riapre al pubblico l’ufficio kit di Borgo Giannotti

Riapre al pubblico lunedì (15 giugno) l’ufficio kit di Sistema Ambiente, nella sede centrale di Borgo Giannotti. E, per venire incontro alle tante richieste e offrire un servizio ancora più puntuale ai cittadini, l’azienda ha deciso di estendere l’orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

Chi ha necessità può presentarsi in sede e ritirare il materiale necessario. Chi, invece, deve ritirare il bidone carrellato per gli sfalci e le potature o la nuova tessera di Sistema Ambiente per i Garby e le isole interrate, deve prima inviare un’email di richiesta (infoa@sistemaambientelucca.it) e poi recarsi negli uffici di Borgo Giannotti. I cittadini sono comunque invitati a recarsi nelle strutture solo in caso di necessità e indossando le mascherine.

Negli uffici di Sistema Ambiente sarà possibile ricevere la tessera Garby per la raccolta differenziata del centro storico e ritirare i bidoni per lo sfalcio del verde e la compostiera: in entrambi i casi è necessario prima inviare la richiesta via mail all’indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it.

Chi ha bisogno di aprire una nuova utenza, invece, deve prendere un appuntamento con l’ufficio Tia (tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it; 800-275445), compilare i moduli e, solo dopo aver completato la pratica, ritirare il kit all’ufficio consegna.

I cittadini, inoltre, possono recarsi nella sede di Borgo Giannotti di Sistema Ambiente anche per sostituire i bidoncini rotti.

Dal 29 giugno, infine, nella sede di Sistema Ambiente (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18), così come nei centri di raccolta presenti sul territorio (negli orari dei centri), i cittadini che non li abbiano ricevuti direttamente a casa, potranno andare a ritirare i nuovi sacchetti gialli per il conferimento del multimateriale leggero: dal 6 luglio, infatti, la raccolta di vetro e plastica verrà fatta in modo separato. Le utenze domestiche stanno ricevendo in queste settimane i sacchetti gialli e il nuovo calendario per la differenziata, che prevede il conferimento del vetro (sfuso) nel bidoncino verde attualmente utilizzato per il multimateriale; e il conferimento della plastica e dell’alluminio nei sacchi gialli appositamente consegnati da Sistema Ambiente.

Sistema Ambiente informa che lunedì (15 giugno) e martedì la stazione ecologica di Monte San Quirico resterà chiusa per lavori di manutenzione. Restano aperti gli altri centri di raccolta del territorio l’isola di Sant’Angelo in Campo è aperta dalle 8 alle 18, quella di Mugnano dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre quella di Pontetetto sarà aperta dalle 8 alle 13. Gli orari sono validi per tutte le stazioni dal lunedì al sabato.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; pagina Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.