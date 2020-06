Terremoto in maggioranza a Massarosa, Coluccini: “Garibaldi e Dati sono all’opposizione”

Nuovo terremoto per la maggioranza di Massarosa. Il sindaco ‘mette’ due consiglieri all’opposizione.

“I consiglieri Mascia Garibaldi e Sisto Dati sono all’opposizione”. A chiarire la posizione dell’attuale compagine che sostiene l’amministrazione è lo stesso sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini.

“Le motivazioni di questa presa d’atto – spiega il sindaco al termine di una riunione tra lo stesso primo cittadino e i vertici della Lega appena terminata – sono numerose. Da un anno a questa parte i due consiglieri mostrano scarsa collaborazione, per non dire che remano contro. Le ultime questioni hanno palesato la loro posizione: l’attacco al presidente del consiglio comunale Claudio Marlia che è solo strumentale. Per non parlare della bocciatura data in commissione contro le associazioni sulla questione sagre: non hanno capito che l’unico modo per non cancellare tutte le sagre a Massarosa è andare in deroga al regolamento, perché stando al regolamento quest’anno non ne potremmo far fare neanche una”.

“Ma ormai Dati e Garibaldi – conclude il sindaco – hanno preso una strada indipendente e diversa da questa amministrazione e dai partiti che sostengono questa amministrazione. Mentre si concedono allo show in consiglio comunale e affermano che al centrosinistra non farebbero neanche amministrare una bocciofila, poi ci vanno a fare gli accordi sfacciati per far ‘dispetto’ a Marlia. Noi siamo gente seria e coscienziosa con una terribile crisi da gestire ereditata e non possiamo più tollerare questo atteggiamento: si sono posti da soli all’opposizione”.

Coluccini incassa il sostegno di Fratelli d’Italia. Così il portavoce regionale, Francesco Torselli e l’onorevole Riccardo Zucconi: “A nome di Fratelli d’Italia, esprimiamo il massimo sostegno al sindaco Alberto Coluccini, al nostro assessore Michela Dell’Innocenti ed a tutta la giunta comunale di Massarosa. Dopo i disastri ereditati dalla sinistra che hanno portato il comune ad un grave dissesto finanziario, l’amministrazione di centrodestra sta facendo miracoli con coraggio per garantire alla città il futuro che merita. Chi non riconosce l’oggettivo lavoro che Coluccini e la sua giunta stanno facendo, lo fa per mera logica di appartenenza politica al campo dell’opposizione”.

“Forza Italia esprime il proprio totale sostegno al sindaco di Massarosa Alberto Coluccini e all’intera giunta comunale”. Lo afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca Maurizio Marchetti, capogruppo in Regione. “La maggioranza di Massarosa – prosegue – sta operando al massimo dell’efficacia in una situazione difficoltosissima ereditata dalla precedente amministrazione di sinistra, e certo non si lascerà distrarre nel proprio impegno da chi cerca solo il proprio quarto d’ora di protagonismo”. “Forza Italia rinnova dunque la propria fiducia alla maggioranza di centrodestra. Siamo certi che il presidente del Consiglio Claudio Marlia, il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Ghiara e l’assessore alla protezione civile Elisabetta Puccinelli proseguiranno nel loro lavoro con immutati lealtà e dedizione”.

Di diverso segno il commento dell’opposizione di Massarosa Domani e Sinistra Comune: “La maggioranza crolla – dicono Silvano Simonetti e Stefano Natali – perché qualcuno oltre a noi comincia a capire che la nostra comunità non si merita di dover sopportare ancora a lungo i colpi di testa di Coluccini. E non prendiamoci in giro sulla questione delle sagre, Coluccini chiede quei pieni poteri per arrivare a negarle ai partiti politici che odia, e magari per far saltare qualche altra sagra organizzata da qualche suo nemico giurato. Da un anno tutto nasce dal suo personale bisogno di vendetta”.

“Ieri sera Coluccini e i suoi pochi miliziani – prosegue la nota – hanno ripudiato i leghisti Sisto Dati e Mascia Garibaldi dalla maggioranza, quelli per intenderci che assieme a noi e a Lorenzo Ghiara di Forza Italia hanno votato contro i pieni poteri al sindaco sulle sagre. Il sindaco Coluccini e il presidente Claudio Marlia però continuano a nascondersi, non hanno nemmeno il coraggio di incontrare di persona i due consiglieri della Lega e di guardarli in faccia, perché il consiglio comunale di lunedì 15 giugno, per decisione di Coluccini, Marlia e dei miliziani di maggioranza, si terrà in video conferenza. La scusa del distanziamento sociale è l’ennesima colossale menzogna di Coluccini visto che i partiti di maggioranza e il sindaco stesso nelle ultime settimane si sono riuniti spesso fisicamente nella sala del consiglio, visto che fisicamente si sono incontrati nei giorni scorsi i consiglieri, il sindaco e il presidente Marlia in commissione urbanistica e nella conferenza dei Capigruppo. È davvero l’ora di finirla con questa avvilente miserabile farsa”.