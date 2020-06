Turismo, Fiorini (Fdi): “Le edicole diventino info point del territorio”

Un ufficio informazioni turistiche per Viareggio. A chiederlo, sulla scia dell’onorevole Riccardo Zucconi, è il vicepresidente di Fratelli d’Italia a Viareggio, Alberto Fiorini.

“Dobbiamo parlare – dice – di come iniziare il progetto per la promozione turistica di Viareggio come enunciato molto bene dal nostro onorevole Riccardo Zucconi: la ex “azienda autonoma” che fece un egregio lavoro negli anni Settanta/Ottanta ora diventata Apt in pratica non esiste più. Gli uffici che erano chiusi da diversi mesi sono stati trasferiti a Lucca diventatati competenza della Provincia. Non solo, anche nei siti web viene fatta la promozione solo alla città di Lucca ignorando l’intera Versilia”.

“Vi rendete conto? – dice Fiorini – I turisti a Viareggio non trovano neanche un ufficio a cui rivolgersi, sono abbandonati a se stessi, offriamo solo mare e ombrellone, invece di essere indirizzati alla scoperta dell’intero territorio versiliese. Affidare l’intero pacchetto promozionale ad una società leader del settore della promozione turistica per la nostra città in Italia e nel mondo, è e deve essere una priorità”.

“Un’interessante ed ottima proposta – commenta – che porterò avanti è quella di esentare dalla Cosap tutte le edicole di giornali di Viareggio in cambio della distribuzione di dépliant informativi, redatti a cura dell’amministrazione comunale, avremo così per tutta la città non un solo ufficio al quale resterà la coordinazione, ma decine di infopoint a cui affidare la distribuzione capillare di dépliant informativi sugli eventi, alberghi, ristoranti e indicazioni sul territorio. Per questo chiedo all’amministrazione comunale di concordare un protocollo con i giornalai, che preveda la formazione di personale a cura del Comune che si adopererà per la consegna di tutto il materiale occorrente”..