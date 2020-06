Castelnuovo pronta a ripartire con gli eventi in Fortezza e alla pista di pattinaggio

Buone notizie da Castelnuovo, uno dei paesi più colpiti della Valle nei mesi dell’emergenza, sul fronte coronavirus. Nessun contagio si è verificato negli ultimi sette giorni e, soprattutto, resta solo un paziente positivo in via di guarigione in tutto il Comune.

L’occasione, come ha ricordato oggi il sindaco Andrea Tagliasacchi, per guardare al futuro: “Quella che si apre – dice – è una nuova fase in cui tutte le decisioni dell’amministrazione si ispireranno al principio di conciliare le norme di sicurezza di tutte le attività con il loro svolgimento”.

Il sindaco ha anche annunciato una serie di iniziative culturali e di qualità alla Fortezza di Montalfonso e alla pista di pattinaggio. Per luglio si deciderà anche su eventuali eventi in piazza Umberto.

Non si dimenticano, comunque, le vittime. In questo fine settimana monsignor Pioli e gli altri sacerdoti ricorderanno in ogni celebrazione le persone scomparse nei mesi di lockdown.