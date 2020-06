Giani pro termovalorizzatori, i dubbi di Fratelli d’Italia Barga sul progetto Kme

Il circolo di Fratelli d’Italia Barga interviene sulle dichiarazioni del presidente del consiglio regionale della Toscana, oltre che candidato governatore del centrosinistra, Eugenio Giani, in merito alla gestione dei rifiuti.

“Il suo intervento in merito alla vicenda della bioraffineria Eni Livorno – dicono dal partito di barga – nel quale ha dichiarato in maniera inequivocabile che la Toscana ha bisogno di un termovalorizzatore e che, se non dovesse andare in porto, il progetto Eni di Livorno il termovalorizzatore verrà fatto altrove minacciando addirittura l’uso di carri armati per realizzarlo, ci pare, come circolo da sempre impegnato nella tutela ambientale, una vera e propria giravolta politica che si distacca di molto dalle dichiarazioni del passato, specialmente da quelle di quando Giani si dichiarava contrario al pirogassificatore da costruire nel comune di Barga ad opera di Kme“.

“Fratelli d’Italia – prosegue la nota – con tutti i suoi rappresentanti nazionali, regionali e provinciali si è sempre detta contraria alla costruzione di tali impianti e ci chiediamo come si possa passare dal lodare l’impegno e la partecipazione democratica della popolazione del nostro territorio nel contrastare certe iniziative ad un cambio di toni così bizzarro. Nessuno ci venga a raccontare la solita favola dell’economia circolare che è bene ribadirlo non prevede di bruciare materiale per produrre energia e non ci stancheremo mai di ripeterlo: la direzione giusta è quella della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti”.

“Tempo fa – conclude Fratelli d’Italia – abbiamo chiesto se il Pd locale in tema ambientale fosse in linea con quello regionale. Questo è un dubbio che ad oggi rimane”.