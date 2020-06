Borgo, a settembre l’inaugurazione della scuola elementare

In un momento in cui la scuola è al centro della discussione nazionale, Borgo a Mozzano si prepara in vista della ripresa delle lezioni in presenza. Ci saranno alcune novità per la ripartenza di settembre: verrà inaugurata la scuola elementare del capoluogo, che verrà intitolata a Emilio Tampucci.

Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti: “A settembre faremo alcune cose: inaugurazione con intitolazione della scuola elementare di Borgo a Emilio Tampucci, intitolazione della scuola dell’infanzia di Valdottavo al maestro Bertagna, scuola in presenza in tutte le scuole per tornare a respirare la vera essenza dell’insegnamento. Magari facciamo anche delle feste di inizio anno, dal momento che quelle di fine anno sono saltate: che ne dite?”.