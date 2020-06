Castelnuovo, al via i centri estivi: dal Comune contributi economici per le famiglie

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana al fine di favorire la frequenza dei centri estivi, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 14 agosto, metterà a disposizione delle famiglie residenti significativi contributi economici. Gli stessi saranno spendibili presso tre strutture individuate attraverso uno specifico bando pubblico: fattoria didattica Lo Spaventapasseri, parco giochi Baby Looney Tunes e campo estivo Crazy Camp.

Si tratta di una grande opportunità per i bambini e ragazzi che potranno vivere, in totale sicurezza, esperienze formative e di socializzazione dopo questo duro periodo di isolamento forzato. Le strutture accreditate, che saranno coordinate dall’amministrazione nel più ampio programma denominato Vivere Castelnuovo 2020, hanno presentato progetti conformi alle normative di sicurezza e adatti a fornire svariati momenti di socializzazione a contatto con la natura, confrontandosi con diverse discipline sportive e con diversi appuntamenti formativi che arricchiranno le giornate.

“Il contributo sarà concesso per un minimo di una settimana di frequenza ed un massimo di quattro settimane anche non consecutive – sottolinea il vice sindaco Chiara Bechelli – e l’importo varierà da un minimo di 80 euro a settimana, concesso a tutti anche senza presentazione di un’attestazione Isee, fino ad un massimo di 170 euro per le famiglie più in difficoltà. Per iscriversi è necessario compilare una semplice domanda scaricabile dal sito internet del Comune e inviarla entro e non oltre il 17 giugno. La graduatoria comunale – conclude Bechelli – non costituirà elemento determinante ai fini dell’iscrizione ai centri estivi. Le famiglie infatti dovranno presentare domanda direttamente alle singole strutture. Se ci sono dubbi o perplessità l’invito, come sempre, è quello di rivolgersi agli uffici comunali”.