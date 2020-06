Del Ghingaro sollecita l’autorità portuale: “Serve cura del verde e illuminazione pubblica”

Una maggiore attenzione al verde e il rifacimento dell’illuminazione pubblica. Sono questi gli interventi urgenti che il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha richiesto all’autorità portuale per le zone di competenza. In una lettera inviata al segretario generale Fabrizio Morelli il primo cittadino ha sottolineato la “situazione di incuria” che da tempo persiste in alcune aree della città. In particolare la situazione delle banchine lungo il canale in via Rosolino Pilo e in generale una mancata cura del verde in zona portuale.

“Segnalo inoltre – spiega Del Ghingaro – che le opere di rifacimento dell’illuminazione pubblica, più e più volte richieste, non risultano ancora effettuate tanto che via dei Mille e piazza Brin sono quasi completamente al buio. Anche in considerazione del periodo particolare che stiamo vivendo mi auguro che l’autorità portuale si attivi in tempi celeri per risolvere le situazioni descritte”.