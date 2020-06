Giornata mondiale del donatore di sangue, in tanti al centro trasfusionale di Lucca

Sono tanti i donatori che ieri (14 maggio) si sono recati al centro trasfusionale di Lucca per la giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2004 dall’Organizzazione mondiale della sanità. Quest’anno le misure di contenimento dell’infezione da covid19 non hanno consentito di organizzare eventi per questa ricorrenza.

“Poteva essere una domenica come le altre ma la numerosità dei donatori e degli aspiranti tali che si sono presentati – commentano dal centro trasfusionale – ha fornito una nuova dimostrazione del fatto che tanti cittadini hanno individuato il modo migliore per celebrare questo importante evento, effettuando una donazione”. Proprio in occasione di questa ricorrenza è stata consegnata a tutti i donatori una lettera nella quale la direttrice della struttura, Rosaria Bonini, e i suoi collaboratori ringraziano per la forte risposta avuta alla necessità di sangue, una volta superati i timori iniziali e le difficoltà dovute alla diversa organizzazione e alle inevitabili restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus.