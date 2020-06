Centri prelievi, nessun disagio dopo la riapertura all’accesso diretto

Dopo tre mesi di lockdown, durante i quali le accettazioni per i prelievi sono state fatte solo per casi urgenti e solo su prenotazione via telefono, al secondo giorno di riapertura dei centri prelievi anche con l’accesso diretto al pubblico, in tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest non si sono registrati particolari disagi e i tanti accessi previsti sono stati gestiti senza grossi problemi dagli sportelli sul territorio.

L’unica criticità è stata riscontrata al Cup di Rosignano, dove il notevole afflusso ha costretto diverse persone a rimanere in coda. L’azienda ha adottato alcuni correttivi all’organizzazione dello sportello.

A Lucca l’afflusso al centro prelievi della Cittadella della salute – Campo di Marte non ha creato problemi e quanto prima sarà attivata la nuova sede al padiglione A solo per l’accesso diretto. Ieri (15 giugno) le accettazioni sono state 304 di cui 100 per accesso diretto, mentre oggi le accettazioni sono state 330 di cui 140 per accesso diretto.

Nei distretti della Piana di Lucca ieri sono state effettuate 33 accettazioni a Marlia e 33 a Capannori, oggi 51 a San Leonardo in Treponzio e 77 a Capannori.

In Versilia, solo nella zona di Viareggio, dove sono attivi i centri prelievi del Tabarracci, di Viareggio centro e di Torre del Lago, sono stati effettuati oltre 100 prelievi in più del consueto.

L’azienda USL Toscana nord ovest consiglia comunque ai cittadini non affollare i centri prelievi in questi primi giorni di apertura ad accesso diretto se non per urgenze, che sono sempre e comunque garantite.