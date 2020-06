Torna il mercato artigianale CreArt in piazza Anfiteatro

“Si riparte con lo spirito di chi vuole ricominciare”. Così Nadia Moriconi commenta il mercato artigianale CreArt che si terrà domani (17 giugno) e giovedì in piazza Anfiteatro, organizzato dalla Cna di Lucca.

Una due giorni che arriva dopo più di sei mesi di inattività, visto che nemmeno ad inizio anno era stato possibile tenere i mercati nelle piazze lucchesi per problemi organizzativi. “Poi c’è stato lo stop del Covid 19 – dice Moriconi – e adesso speriamo che le condizioni meteorologiche ci aiutino nella ripresa”.

In piazza Anfiteatro ci saranno una quindicina di banchi tutti artigianali, con la presenza, per la prima volta, di un banco di borse da Santa Croce sull’Arno. Insieme ci saranno proposte di pelletteria, bigiotteria, foulard, biancheria, sartoria, cappellifici, biscottificio e cose dolci. L’appuntamento fa parte del calendario che le associazioni di categoria hanno concordato con il Comune di Lucca per la rivalorizzazione delle piazze del centro storico.

La prossima settimana, sempre di mercoledi e di giovedi, il mercato artigianale sarà presente in piazza San Frediano, mentre a metà luglio (il 15 ed il 16) ritornerà in piazza Anfiteatro.