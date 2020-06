UniCredit supporta piccole e medie imprese e mid-cap in nove paesi europei

UniCredit ha aderito al pacchetto di supporto Covid-19 messo a disposizione dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei).

Le nuove misure consentiranno a UniCredit di offrire a Pmi e mid-cap in Europa Centrale e Orientale finanziamenti garantiti dal Fei per l’80% (aumentato dal precedente 50%) con criteri di accesso semplificati. L’applicabilità della garanzia InnovFin è ora possibile anche per le grandi mid-cap, ampliando la platea delle aziende aventi diritto in aggiunta alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle piccole mid-cap già coperte dalla garanzia. Allo scopo di promuovere ulteriormente l’adozione di tecnologie digitali, la Garanzia InnovFin è stata estesa anche al finanziamento della trasformazione digitale.

L’operazione ha il sostegno di Horizon 2020, il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione, e del Fondo europeo per gli uinvestimenti strategici (Fesi), fulcro del piano di investimenti per l’Europa.

Queste nuove misure consentiranno a UniCredit di fornire un ampio sostegno alle aziende in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

“Attraverso questa iniziativa continuiamo a offrire supporto alle imprese allo scopo di gestire i problemi di liquidità causati dall’emergenza Covid-19 – hanno dichiarato Gianfranco Bisagni e Niccolò Ubertalli, Co-ceo commercial banking Cee UniCredit – Questo passo concreto punta a garantire alle aziende la continuità del cash flow in queste circostanze difficili e straordinarie, oltre a supportare il capitale circolante. UniCredit è impegnata in iniziative concrete e incisive per sostenere le aziende e fornire pieno supporto all’economia reale”.

Hanno inoltre aggiunto: “Siamo pronti a fare la nostra parte nell’ambito delle misure ad ampio raggio varate dalle istituzioni europee e dai governi e questo accordo con il Fei ci consente di garantire agli imprenditori in Europa Centrale e Orientale il supporto necessario per far fronte alle conseguenze di questa emergenza, assicurando continuità alla catena produttiva e ponendo le basi per la ripresa delle loro economie”.

A giugno 2020 UniCredit ha in essere nei paesi Cee 30 schemi di garanzia da parte di istituzioni finanziarie internazionali e banche locali di sviluppo a supporto del finanziamento di Pmi e aziende di medie dimensioni per un totale di 3,8 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi già utilizzati.

I restanti 2,6 miliardi di euro includono anche nuovi schemi locali di garanzia dedicati al supporto Covid per 1,2 miliardi, e la sopra citata Garanzia InnovFin con pacchetto Covid per 0,6 miliardi, con l’obiettivo di agevolare le attività di finanziamento nella regione nei prossimi 2-3 anni.

Fei

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) è parte della Banca europea per gli Investimenti. La sua missione centrale è supportare le micro aziende e le piccole e medie imprese (PmiI, agevolandone l’accesso ai finanziamenti. Il Fei progetta e sviluppa capitale di rischio e crescita, garanzie e strumenti di micro finanza rivolti specificatamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il Fei promuove gli obiettivi Ue a supporto di innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione. Maggiori informazioni sull’operato del Fei nell’ambito del Feis sono disponibili qui.

UniCredit

UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il mondo.

Piano di investimenti per l’Europa – InnovFin

Il programma Garanzia InnovFin per le Pmi è stato costituito nell’ambito dell’iniziativa Eu InnovFin Finance for Innovators sostenuta da Horizon 2020. Esso offre garanzie e controgaranzie su finanziamenti compresi tra 25 mila e 7,5 milioni di euro allo scopo di migliorare l’accesso a fonti finanziarie per piccole e medie imprese e mid-cap innovative. Il programma è gestito dal Fei ed è attuato tramite intermediari finanziari – banche e altre istituzioni finanziarie – negli Stati membri Ue e nei paesi associati. Il programma prevede che gli intermediari finanziari siano garantiti dal Fei a fronte di una parte delle perdite subìte nel finanziamento del debito coperto dal programma.