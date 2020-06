Viareggio, Italia dei Valori sostiene il sindaco uscente Del Ghingaro

L’Italia dei Valori sostiene Giorgio Del Ghingaro come candidato sindaco.

“Dopo un’impegnativa riflessione – spiega il coordinatore provinciale del partito a Lucca, Domenico Capezzoli – prendiamo atto che l’unico possibile candidato che possa rappresentare il centro sinistra sia l’attuale sindaco Giorgio del Ghingaro. Lui il sindaco lo sa fare e bene, lo abbiamo visto in questi anni, prima a Capannori e poi a Viareggio. Non ci interessano le polemiche interne di altri partiti, ma ci auguriamo che anche loro possano convergere su tale scelta”.

“Purtroppo per noi – dice ancora – non ci sono le condizioni per poter presentare una nostra lista, ma daremo un nostro contributo. Tale contributo, sarà dato dal nostro referente della Versilia e Viareggio, Leonardo Tomei Carli Albiani, che entrerà a far parte della lista civica Uniti per Viareggio e a cui auguriamo buon lavoro. Per quanto riguarda il nostro partito ci confronteremo con chi ce ne darà la possibilità”.