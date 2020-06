Altopascio si accende per le sere d’estate tra cinema e shopping

Notti d’estate ad Altopascio: è questa l’idea dell’amministrazione comunale, portata avanti con gli operatori culturali e con i commercianti del paese. Le iniziative partono dal cinema all’aperto, che il 1 luglio aprirà i battenti in piazza Ospitalieri, regalando, quest’anno in via eccezionale, due mesi di film e di svago sotto le stelle. Torna infatti Arena Puccini, la programmazione estiva del cinema di Altopascio, che quest’anno non occuperà più solo il mese di agosto, come avvenuto nelle precedenti edizioni, ma anche quello luglio, inaugurando, di fatto, l’estate altopascese.

“Un’estate sicuramente diversa da quelle passate, lo sappiamo – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e gli assessori alla cultura e al commercio, Martina Cagliari e Adamo La Vigna -. Ma siamo comunque al lavoro per offrire al nostro paese, ai cittadini e anche ai turisti molteplici occasioni per scegliere Altopascio, per trascorrere qui una giornata, un fine settimana o più giorni. Come prima cosa ci siamo attivati per riportare il cinema sotto le stelle anche quest’anno e per ampliare la programmazione: avremo due mesi di cinema all’aperto e non più solo uno. Ci è sembrata una scelta doverosa sia per ricreare movimento in paese, visto che quest’anno, a causa delle attuali normative in materia di eventi, non possiamo organizzare il Luglio altopascese, come invece fatto, con notevole successo di pubblico, negli anni passati, sia per sostenere e dare possibilità di lavorare agli operatori culturali e del cinema, anche loro molto colpiti dalla crisi. Allo stesso tempo, insieme con i commercianti e con il Centro commerciale naturale, stiamo valutando di riproporre le aperture straordinarie dei negozi e dei locali in orario serale, soprattutto nel fine settimana, specialmente il venerdì, con la pedonalizzazione di via Cavour: un modo per favorire lo shopping e la socialità. Inoltre, in linea con le attuali normative, stiamo lavorando per festeggiare il nostro patrono e per valorizzare la nostra tradizione, a partire dal pane. Insomma, continua il percorso di #IoScelgoAltopascio, la campagna promozionale della nostra cittadina, per richiamare persone e valorizzare le tipicità del paese, non solo come prodotti, storia e iniziative da offrire, ma anche come possibilità di vivere gli spazi pubblici in armonia e con serenità: non garantiamo solo storia, natura, esperienze e shopping di qualità, ma anche tempo di qualità, che qui è possibile trascorrere in modo sicuro, divertente, piacevole”.

Arena Puccini, il cinema sotto le stelle di piazza Ospitalieri, partirà il 1° luglio e proseguirà fino al 31 agosto compreso. In programmazione sarà possibile trovare i migliori film della stagione 2019 fino ai primi due mesi del 2020. L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21: i biglietti si acquistano direttamente alla biglietteria del cinema. Lo spazio sarà organizzato mantenendo le distanze tra le varie sedute e alla fine di ogni proiezione si procederà alla sanificazione dell’area. Il programma completo e le informazioni saranno disponibili sul sito del Comune di Altopascio e sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.