Centri estivi per bimbi fino a 3 anni, a Viareggio iscrizioni aperte fino al 22 giugno

Attivati i centri estivi per i bimbi fino ai 3 anni di età: l’amministrazione comunale di Viareggio ha predisposto il servizio per i mesi di luglio e agosto, dedicato agli iscritti ai nidi comunali, con particolare riguardo per i genitori lavoratori.

L’attività inizierà dal 6 luglio e andrà avanti fino al 28 agosto prossimo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 nei locali dei nidi d’infanzia Ninnipan-Ilulo e Baloo. I posti a disposizione sono 70, la retta minima è pari a 20 euro e aumenta in base alle fasce di reddito Isee.

“Siamo riusciti ad organizzare i centri estivi anche quest’anno, nonostante le difficoltà imposte dalla situazione e le maggiori spese dovute ai particolari protocolli – commenta l’assessore Sandra Mei – un servizio dedicato ai genitori che lavorano, importante a maggior ragione adesso con il lavoro che riparte in quasi tutti i settori”.

Le iscrizioni sono aperte da oggi (17 giugno) fino a lunedì 22 giugno: le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul sito www.icareviareggio.it – settore servizi all’infanzia. In caso di esubero richieste rispetto ai posti disponibili, si procederà all’elaborazione di una graduatoria d’ammissione e l’eventuale lista di attesa.

Si sono concluse nel frattempo le iscrizioni ai centri estivi per bambini da 3 a 6 anni: le domande pervenute sono 118 e quelle accolte sono 75, La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune venerdì (19 giugno).

“Grazie ad una gestione attenta dei fondi, abbiamo potuto accogliere più richieste del previsto – conclude Mei – adesso siamo in attesa di sapere quanto e quali fondi concederà il ministero in modo da poter aggiungere un plesso ulteriore”.

Dal punto di vista della sicurezza sanitaria, i protocolli per la fascia 0-3 sono gli stessi della 3-6, quindi anche in questo caso il servizio sarà organizzato in piccoli gruppi di 5 bambini per ogni educatore, prevedendo per i bambini certificati ai sensi della Legge 104 un rapporto di 1 educatore ogni bambino certificato.

Per tutto l’orario di apertura saranno presenti 3 operatori ausiliari che si occuperanno dell’assistenza ai bambini (nei servizi igienici, nella sanificazione delle mani in concomitanza con il cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e all’uscita, ecc.) e delle pulizie approfondite e frequenti (almeno giornaliere) dei locali, delle attrezzature, dei giochi e degli altri oggetti utilizzati per lo svolgimento delle attività. I servizi igienici saranno sanificati ogni volta che verranno utilizzati.