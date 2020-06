Emergenza Covid, annullata la tradizionale festa per bambini di Gualdo

Niente festa per i bambini a Gualdo. La decisione è stata presa dall’associazione culturale Antico Borgo Gualdo e dal suo presidente Cristiano Spinelli “dopo attenta riflessione e per i problemi legati all’emergenza del Covid-19”, come spiega lo stesso presidente nella lettera protocollata in Comune. L’evento dal nome Gualdo il Paese delle fiabe in programma per le giornate del 22 e del 23 agosto è stato quindi cancellato.

“Siamo davvero dispiaciuti – commenta l’assessore a cultura e turismo Michela Dell’Innocenti – della obbligata assenza di questa festa per bambini e famiglie che ormai è diventata una tradizione dell’estate sulle nostre colline. Ma ovviamente comprendiamo pienamente le ragioni dell’annullamento. Per la tipologia della festa e per la conformazione dell’antico borgo di Gualdo mantenere le distanze tra le persone effettivamente sarebbe stato un problema. Ci auguriamo che per l’estate 2021 venga organizzata una festa ancora più memorabile: l’amministrazione si mette a disposizione fin da ora per mettere assieme un programma degno del Paese delle Fiabe e della tradizione di Gualdo”.