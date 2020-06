Fondazione Ragghianti, Luk si può scaricare dal web

Sono a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti (clicca qui), due nuovi articoli selezionati da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

Questa settimana è disponibile il download gratuito in formato Pdf di due contributi dedicati a Bruno Munari, tratti dal «Luk» n. 10/11 (nuova serie) del 2007.

Il primo, Fantasia esatta. Cento anni dalla nascita di Bruno Munari, artista e designer, è a firma di Vittorio Fagone, allora direttore della Fondazione Ragghianti.

Il secondo articolo, Bruno Munari alla Fondazione Ragghianti, 1990, è la trascrizione della conferenza “autobiografica” tenuta dall’artista a Lucca nel febbraio del 1990, a colloquio con il critico d’arte Marco Meneguzzo.

Artista, designer, grafico e scrittore, Bruno Munari (1907-1998) è stato uno dei massimi protagonisti del XX secolo in Italia, nei vari ambiti in cui dispiegò la propria inesauribile creatività. Il suo impegno pedagogico-educativo lo portò a realizzare libri e giochi per l’infanzia tesi a sviluppare le potenzialità dei bambini.