Puccini festival academy, al via corsi di perfezionamento. Bando on line

Ai giovani della Puccini Festival academy la Fondazione Festival Pucciniano offre la possibilità di essere protagonisti del cartellone del Festival Puccini e di partecipare a numerosi concerti organizzati in Italia e all’estero.

Sedici gli artisti che prenderanno parte alla Stagione 2020 e che hanno frequentato i corsi della Puccini Festival Academy negli anni scorsi.

La Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago riparte anche con la formazione, confermando il suo impegno e la sua attenzione verso i giovani. E’ on line il nuovo bando (2020-2021puccinifestival.it) con la proposta di formazione per giovani artisti che aspirano alla carriera di interpreti del teatro musicale.

“Un percorso di studio accademico di qualità perché il Festival Puccini sia una vera e propria fucina di talenti- dichiara il direttore artistico Giorgio Battistelli – Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i giovani che decidono di intraprendere la difficile carriera nel mondo della musica e dello spettacolo offrendo loro una formazione professionale in un ambiente intriso di musica e arte come Torre del Lago e dando loro delle concrete opportunità di farsi conoscere attraverso la partecipazione alla programmazione del Festival Puccini. Vocal coach di questa sessione che prenderà avvio il prossimo 2 luglio sarà Massimo Iannone.”

Possono accedere alla selezione per frequentare l’Accademia coloro che, di nazionalità diverse e con età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 28 anni (che devono essere compiuti entro il 31 dicembre 2020), abbiano conseguito il diploma di canto (per i cantanti lirici) o di pianoforte (per i maestri collaboratori) in un Conservatorio di stato o Istituto musicale pareggiato o titolo equipollente se conseguito all’estero.

La domanda di ammissione, scaricabile dal sito della Fondazione Festival Pucciniano www.puccinifestival.it, debitamente compilata dovrà essere spedita via mail entro e non oltre le 24 del 30 giugno al seguente indirizzo: segreteria.artistica@puccinifestival.it

Il numero massimo degli allievi ammessi sarà di 12 cantanti lirici e 4 maestri collaboratori.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Festival Pucciniano Segreteria Artistica: tel +39 0584 350567 interno 3; segreteria.artistica@puccinifestival.it (approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione Festival Pucciniano in data 15 giugno)