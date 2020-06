Versilia, Ferrara (M5s): “Sempre più concreta l’idea di un servizio navetta tra Comuni”

“Buone notizie per il turismo in Versilia“. E’ quanto afferma il senatore pentastellato Gianluca Ferrara dopo la presa visione da parte dei vertici di Trenitalia dell’idea di potenziare i collegamenti turistici con un servizio navetta che da Viareggio a Forte dei Marmi possa raggiungere i comuni di Pietrasanta e Lido di Camaiore.

“La richiesta che avevo avanzato qualche settimana fa, è stata tempestivamente segnalata ai vertici di Trenitalia e l’azienda monitorerà l’andamento della domanda del Frecciarossa per verificare la possibilità di istituire navette a beneficio del territorio interessato – spiega il senatore -. L’azienda ha riferito a me e al presidente della commissione trasporti Mauro Coltorti che dopo le nostre sollecitazioni, si stanno per riattivare ben quattro Frecciabianca, sulla direttrice Roma-Genova che interesseranno il nostro territorio. Sono soddisfatto perché come ho più volte rimarcato, il turismo è il settore che sta subendo la crisi provocata dal covid e dobbiamo fare tutto il possibile per agevolare il settore in questo difficile momento.”