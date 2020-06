A Seravezza un video dei commercianti per la promozione del territorio

Gli assessorati alle attività produttive e commercio e alla promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Seravezza hanno avviato la produzione di un video di promozione del territorio e delle sue bellezze attraverso la partecipazione delle categorie economiche e del commercio.

Il video sarà realizzato nei prossimi giorni con l’impegno di Romina Ercolini, la concessione di immagini e riprese del territorio di Foto D’Iorio e la gentile partecipazione di Elisabetta Salvatori.

“I protagonisti del video promozionale saranno proprio i commercianti di tutto il territorio di Seravezza – affermano il vicesindaco di Seravezza, Valentina Salvatori, e l’assessore Giacomo Genovesi – Puntiamo a pubblicare e promuovere il video attraverso tutti i canali di informazione e con il contributo fattivo delle nostre Pro Loco e della Fondazione Terre Medicee, per mostrare come il nostro territorio sia pronto a ripartire e ad accogliere turisti e non solo”.

Il video verrà diffuso dalla prima metà del mese di luglio e vuole essere un messaggio di ripresa e ottimismo dopo la lunga fase di chiusura delle attività dovuta al Covid-19.

I commercianti che vogliono aderire all’iniziativa possono contattare Romina Ercolini al numero 347 4031148 entro e non oltre giovedì 25 giugno.