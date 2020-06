A Viareggio un contest sui social per promuovere l’uso della mascherina

Le mascherine, oltre ad essere strumento per proteggere la propria salute e quella degli altri, sono diventate anche un accessorio trendy e colorato. Un modo per raccontare chi si è e le proprie passioni. Da qui l’idea di un contest social per promuovere l’uso delle mascherine, ma anche per raccontare Viareggio, la sua cultura e il suo Carnevale. La Fondazione Carnevale promuove il contest con le copri-mascherine viareggine, prime tra tutte le burla-mascherine dei Carnevalari.

Per partecipare è semplicissimo: basterà postare sul proprio account Facebook e o Instragram una o più foto con la copri-mascherina preferita, con gli hashtag #Burlamask e #CarnevalediViareggio, taggando gli account del Carnevale (Facebook: ilCarnevalediViareggio e Instagram @carnevaleviareggio). Si potranno scattare selfie nei luoghi della città più amati, in modo da poterli condividere con gli amici social. Ogni settimana per le 3 foto con più like: gadget, libri e riviste del Carnevale e 1 posto in prima fila per la serata dei bozzetti.

Qui è possibile scaricare il video.