Brunori Sas conferma la data al Summer nel 2021

Prosegue con successo il lavoro di Lucca Summer Festival per riprogrammare quanto più possibile dell’edizione 2020 a quella del 2021. Una delle serate più attese del Lucca Summer Festival che sarebbe dovuto iniziare in questi giorni era proprio quella con Brunori Sas, uno dei nomi di punta del nuovo cantautorato Italiano che era atteso in Piazza Napoleone con i brani del nuovo album Cip.

L’attesa si è prolungata di un anno ma domenica 25 luglio 2021 Brunori Sas sarà a Lucca con la sua delicata poetica e la sua musica leggera e al contempo impertinente, in grado di raccontare in modo maturo la quotidianità popolare con gioia e malinconia.

I biglietti per lo show del 2020 rimarranno validi per il 2021. Le vendite sono state riaperte a partire da questa mattina sia on line che nei punti vendta.