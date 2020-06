Decathlon assume diplomati, laureati e studenti

Decathlon è alla ricerca di persone dinamiche, curiose, vitali, concrete, con orientamento al cliente, capacità di lavorare in team e di relazionarsi con i clienti e con i colleghi, con forte senso di responsabilità, ma soprattutto appassionate di sport, che saranno inserite presso gli oltre 90 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Le figure che Decathlon ricerca sono: sport leader per i diversi reparti, i quali dovranno contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport, accompagnare i clienti nell’acquisto desiderato, prendere decisioni in autonomia riguardo la gestione del merchandising del proprio reparto; venditori per i diversi settori, che dovranno garantire le operazioni di incasso, ricevere le merci, assicurare l’approvvigionamento dei prodotti; Sales Assistant per i diversi sport, che dovranno saper pubblicizzare l’insegna, i servizi e i prodotti e occuparsi professionalmente della clientela; operatori di magazzino, che dovranno garantire il rapido e deciso approvvigionamento dei negozi, preparare le spedizioni, assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai vari depositi e tanto altro.

I candidati lavoreranno… continua a leggere