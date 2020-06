Fondazione Brf, cinque per mille per la ricerca sui disturbi psichiatrici

In Italia si stima che una persona su 4 soffrirà di un disturbo psichiatrico nel corso della vita. Secondo recenti dati sono circa 3 milioni le persone affette da depressione, oltre un milione da disturbo bipolare. Nel periodo di profonda emergenza, sanitaria ed economica, che stiamo vivendo i dati sono destinati a crescere.

La Fondazione Brf ha evidenziato il pericolo di un incremento dei disturbi della salute mentale. “Tale urgenza è stata già riscontrata dall’Organizzazione mondiale della sanità – dice la Fondazione – Attualmente stiamo lavorando affinché venga istituito un centro studi nazionale sulle malattie mentali e sul suicidio, che svolga azione di monitoraggio e prevenzione in condizione ordinarie e in situazioni di emergenza come quella attuale”.

“Per migliorare la conoscenza dei disturbi psichiatrici e, soprattutto, per non abbandonare chi oggi soffre di tali patologie, serve il tuo aiuto – è la conclusione – Nella tua dichiarazione dei redditi scegli di destinare il cinque per mille alla Fondazione Brf onlus. Ci vorrà un attimo: potrà cambiare il destino di tanti”.