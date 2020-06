Mascherine lavabili per tutela ambiente, Menesini ringrazia calzaturificio Sabshoes

Il sindaco Luca Menesini questa mattina (18 giugno) ha fatto visita – e tanti complimenti – al calzaturificio Sabshoes di Segromigno in Monte che in questi mesi di emergenza ha convertito parte della sua produzione in mascherine.

“Da buon calzaturificio Capannorese – ha scritto il primo cittadino di Capannori – ha dato vita a una mascherina lavabile: diciamocelo, l’usa e getta ci dà fastidio. Quando la filosofia rifiuti zero ti entra nella pelle come è successo ai cittadini di Capannori, tornare indietro è difficile. Si può fare una volta per caso, in un momento di emergenza senza alternative, ma non si può fare come prassi. La prassi è riuso e tutela dell’ambiente. La famiglia Vellutini, quindi, con la loro attività sono bell’esempio targato Capannori”.