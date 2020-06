Rio Leccio, Giannoni: “L’argine è un colabrodo da anni, giustificazioni inutili”

SI TENGANO PER LORO LE GIUSTIFICAZIONI. QUANTO ACCADUTO ERA AMPIAMENTE PREVEDIBILE.Il problema in via del Rietto/via Pacconi è noto da ANNI.L'argine del rio Leccio è un colabrodo tenuto insieme dai geoblock da novembre 2016 (DUEMILASEDICI) ed è noto da ANNI che l'intero corso di tale rio necessita di importanti interventi di messa in sicurezza!Che ci sono bombe d'acqua ormai è noto e, allerta o meno, prima o poi sarebbe potuto accadere. Ed è accaduto. Ci risparmino quindi le loro giustificazioni.Ci scusiamo con i numerosi cittadini che hanno subito danni, perché nessun altro lo farà con loro, e siamo al loro fianco per chiedere che vengano risarciti!!!Riccardo Giannoni