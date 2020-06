Un altro premio a Girolamo Deraco per il brano Wild Rock

Girolamo Deraco ha aggiunto un altro prezioso trofeo al suo ricco palmares internazionale. Questa volta dal Messico, dove è risultato uno dei sette vincitori proclamati dalla Sonit, un’organizzazione no profit creata recentemente da alcuni compositori messicani per realizzare una registrazione video, riunendo composizioni per contrabbasso provenienti da tutto il mondo affidate al contrabbassista Francisco Alcocer.

Il titolo del brano di Deraco, direttore artistico dell’associazione lucchese Cluster, selezionato da una giuria internazionale, è Wild Rock, piccolo scketch su di un frammento della Primavera di Vivaldi per contrabbasso recitante.

Alla selezione hanno partecipato ben 26 compositori. Girolamo Deraco è risultato l’unico vincitore italiano scelto tra musicisti provenienti dal Brasile, Italia, Messico Russia, Spagna e tutte le altre nazioni partecipanti.

A questo riconoscimento si aggiungerà inoltre la possibilità per Girolamo Deraco di poter far visualizzare il proprio spartito attraverso una biblioteca digitale internazionale che la Sonit ha creato su una speciale piattaforma, visto l’elevato numero di composizioni pervenute da tutto il mondo, per dare la possibilità a questi musicisti di creare preziosi scambi di conoscenze, informazioni e novità nel campo della musica del presente, facendo rete e condividendo musica senza confini.