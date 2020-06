Vino e mostre d’arte, binomio in enoteca a Valle del Sole e Fattoria di Fubbiano

Molti sono i turisti che amano degustare il vino, non solo nelle enoteche locali ma direttamente presso il produttore, all’interno della cantina, inebriandosi con l’odore delle botti, oppure immersi nei colori della vigna.

Nasce quindi l’idea Vissi d’arte, Vissi di vino..: perché non accompagnare la degustazione del vino alla vista di opere d’arte esposte in cantina? L’innovativo progetto in terra lucchese darà la possibilità di apprezzare con il gusto e l’olfatto il calice di vino mentre la vista sarà appagata nell’ammirare le numerose opere d’arte in mostra, raggiungendo un effetto sensoriale moltiplicato.

A Lucca dal 4 luglio all’azienda agricola Valle del Sole e dall’11 luglio alla Fattoria di Fubbiano, fino ad ottobre, sarà possibile prenotare una visita enologica alla quale si accompagnerà una mostra di quadri.

Il progetto è stato ideato dalla pittrice Jitka Plchova Souckova e da Elena Francesconi. Saranno esposte opere di vari artisti, fra cui Angelika List, Maria Chiara Luchetti e Jitka Plchova Souckova, nell’ambito dell’evento denominato Tracce e frammenti nella Valle del Sole e Daniele Cerù, Anna Maria Domicelli, Sandra Beltrami, Michaela Kasparova e Jitka Plchova Souckova in I colori del vento alla Fattoria di Fubbiano.

È possibile prenotare le visite contattando direttamente l’azienda Valle del Sole (www.valledelsole.eu) e la fattoria di Fubbiano (www.fattoriadifubbiano.it).